Винченцо Монтелла: "Ньянг? Игра за "Милан" должна быть радостью, а не причиной стресса"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла выразил сожаление по поводу отсутствия на тренировках нападающего М’Бая Ньянга, который предоставил соответствующий документ, свидетельствующий о наличии у него стресса. Француз, который отказался от перехода в "Спартак", пытается вынудить "Милан" продать его в "Торино".

– Я очень разочарован Ньянгом, – цитирует Football Italia Монтеллу. – Игра за "Милан" должна быть радостью, а не причиной стресса. Я ожидал от него чего-то другого. Надеюсь, он скоро поправится. А я доволен тем, что у нас есть игроки, которые не испытывают стресса и счастливы с нами.