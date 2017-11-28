Винченцо Монтелла: "Не подозревал, что меня уволят вчера"

Бывший главный турнир "Милана" Винченцо Монтелла признался, что не ожидал своего увольнения. По его словам, вчера он готовился к тренировке как обычно.

- Я был спокоен и ничего не подозревал, клянусь, – цитирует Gazzetta dello Sport Монтеллу. - Я готовился к тренировке, как и в любой другой день. Что меня больше всего удивило? Время увольнение, были и другие моменты, когда это решение было бы более оправдано. Когда я приехал в Миланелло, меня встретил генеральный секретарь и мне объявили об отставке.