Винченцо Монтелла: "Надеюсь, стану как Спаллетти, только с волосами"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла признался, что надеется стать похожим на наставника "Интера" Лучано Спаллетти. Тем не менее, он надеется, что не облысеет.

- Спаллетти - отличный тактик, он взял на себя команду с игроками, которые решили исправиться за ранние неудачи, - цитирует Football Italia Монтеллу. - Я наблюдал за работой Спаллетти, его ростом на протяжении многих лет. Могу только надеяться вырасти и стать таким, как он... но я бы предпочел сохранить мои волосы!

Матч "Интер" - "Милан" состоится завтра, 15 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.