Винченцо Монтелла: "Может быть, китайские инвесторы отправили чек не по тому адресу?"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после поражения от "Наполи" (2:4) в матче 2-го тура серии А отметил, что победа была практически невозможна, учитывая два удаления в составе "россонери". По словам Монтеллы, он удивлен низкими финансовыми возможностями команды, несмотря на продажу клуба китайским инвесторам.

- Мы хорошо провели встречу, здорово начали, но гол соперника все изменил, - цитирует Football Italia Монтеллу. - Не хочу критиковать судей, но мы остались вдевятером, было нереально выиграть. Тем не менее, я доволен игрой команды. Мы с самого начала знали, что наши финансовые возможности будут ограничены, но, читая сегодня утром заголовки газет, я подумал, что, возможно, наши китайские инвесторы случайно ошиблись адресом, куда отправили чек?