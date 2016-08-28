04:51 | ФУТБОЛ — Италия

Винченцо Монтелла: "Может быть, китайские инвесторы отправили чек не по тому адресу?"

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Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после поражения от "Наполи" (2:4) в матче 2-го тура серии А отметил, что победа была практически невозможна, учитывая два удаления в составе "россонери". По словам Монтеллы, он удивлен низкими финансовыми возможностями команды, несмотря на продажу клуба китайским инвесторам.

 - Мы хорошо провели встречу, здорово начали, но гол соперника все изменил, - цитирует Football Italia Монтеллу. - Не хочу критиковать судей, но мы остались вдевятером, было нереально выиграть. Тем не менее, я доволен игрой команды. Мы с самого начала знали, что наши финансовые возможности будут ограничены, но, читая сегодня утром заголовки газет, я подумал, что, возможно, наши китайские инвесторы случайно ошиблись адресом, куда отправили чек?

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