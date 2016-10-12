Винченцо Монтелла: "Монтоливо практически незаменим"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла сожалеет о потере капитана команды Риккардо Монтоливо, получившего разрыв крестообразных связок в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Испании (1:1). По словам итальянского специалиста, 31-летний полузащитник красно-черных практически незаменим.

– Монтоливо – настоящий лидер команды, – приводит Football Italia слова Монтеллы. – Как внутри коллектива, так и на поле и в раздевалке. Он практически незаменим. Кроме того, он капитан, и это тоже накладывает определенный отпечаток.

Монтоливо помогал "Милану" в самых трудных ситуациях, когда на протяжении нескольких сезонов клуб показывал результаты, которые были ниже ожидаемых. Полузащитник сам неоднократно подвергался критике со стороны СМИ и болельщиков, однако каждый раз принимал ее с достоинством.