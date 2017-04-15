Винченцо Монтелла: "Милан" совершил подвиг в игре с "Интером"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после матча 32-го тура чемпионата Италии против "Интера" (2:2) подчеркнул, что последние 25 минут встречи соперник тянул время. "Нерадзурри" вели к перерыву со счетом 2:0, но пропустили два гола во втором тайме, один из которых влетел в ворота номинальных хозяев.

– Я думал, что "Интер" после нашего гола выражал несогласие с взятием ворот, – сказал для Premium Sport Монтелла. – Не пойму, почему они удивились такому количеству добавленных минут. Во втором тайме последние 25 минут они только и делали, что тянули время. Арбитр сработал потрясающе в этой ситуации.

Мы провалились в первом тайме, но совершили подвиг во втором. Мы не могли потерпеть поражение в такой игре.