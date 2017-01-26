Винченцо Монтелла: "Милан" проиграл, потому что "Юве" играл лучше"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после поражения от "Ювентуса" в 1/4 финала Кубка Италии (0:1) отметил, что соперник был лучше. Также он посетовал на красную карточку, полученную в начале второго тайма.

- Сегодня "Милан" проиграл, потому что "Юве" играл лучше, - цитирует пресс-служба клуба Монтеллу. - В первой половине мы не смогли хорошо защищаться, были слишком медленными, потому что соперник не оставил нам пространства. Мы пропустили два гола на контратаках, и туринцы были близки к третьему. Но во второй половине "Милан" сумел играть лучше и навязать свою манеру игры. Мы не сдавались, и чуть не сравняли счет, играя вдесятером. К сожалению, мы получили красную карточку сразу после того, как сократили разрыв. Последние полчаса могли быть захватывающими.