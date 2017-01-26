08:34 26 января | ФУТБОЛ — Италия

Винченцо Монтелла: "Милан" проиграл, потому что "Юве" играл лучше"

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Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после поражения от "Ювентуса" в 1/4 финала Кубка Италии (0:1) отметил, что соперник был лучше. Также он посетовал на красную карточку, полученную в начале второго тайма.

- Сегодня "Милан" проиграл, потому что "Юве" играл лучше, - цитирует пресс-служба клуба Монтеллу. - В первой половине мы не смогли хорошо защищаться, были слишком медленными, потому что соперник не оставил нам пространства. Мы пропустили два гола на контратаках, и туринцы были близки к третьему. Но во второй половине "Милан" сумел играть лучше и навязать свою манеру игры. Мы не сдавались, и чуть не сравняли счет, играя вдесятером. К сожалению, мы получили красную карточку сразу после того, как сократили разрыв. Последние полчаса могли быть захватывающими.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mironicus

0:1 или 1:2 в итоге ? вы пьете там ?

08:36 26 января

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