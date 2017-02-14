Винченцо Монтелла: "Милан" показал невероятный командный дух"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после матча 24-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (1:1) отметил, что доволен игрой команды, несмотря на потерю очков. По словам наставника, футболисты продемонстрировали высокий командный дух.

- Я доволен игрой больше, чем в предыдущих матчах, когда мы теряли очки, - приводит Football Italia слова Монтеллы. - Я горжусь тем, что тренирую "Милан". Парни показали невероятный командный дух. Я часто говорю, что мы играли лучше соперника, но не добились результата. Каждый тренер анализирует игру по-своему.