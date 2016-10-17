Винченцо Монтелла: "Милан" почувствовал запах еврокубков"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после матча 8-го тура чемпионата Италии с "Кьево" (3:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Он назвал победу заслуженной. Красно-черные догнали по очкам "Рому" и отстают от лидирующего "Ювентуса" на 5 баллов.

– "Кьево" очень мощно начал матч, чего мы ожидали, но были недостаточно мобильны, – приводит Tmw слова Монтеллы. – Нужно отдать должное сопернику. Тем не менее, "Милан" исправился по ходу встречи и заслуженно победил.

– Чувствуете запах еврокубков?

– Похоже, что да. В том числе и потому, что в субботу нам предстоит сыграть с "Ювентусом" – одной из лучших команд в Европе.