Винченцо Монтелла: "Милан" не будет жаловаться на судей, потому что это не имеет смысла"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после матча 28-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (1:2) отметил, что не хочет разговаривать о судьях, потому что их решения невозможно изменить. Наставнику после финального свистка пришлось успокаивать своих футболистов, которые хотели высказать свои претензии арбитру встречи Давиде Массе. Арбитр назначил спорный пенальти в ворота миланцев на пятой компенсированной ко второму тайму минуте, который реализовал Паулу Дибала. При этом добавлено было четыре минуты.

- У каждого свое видение, и я хочу извиниться за ситуацию, которая сложилась после матча, - приводит Football Italia слова Монтеллы. - Это непростительно. Масса сказал мне, что взял на себя ответственность, чтобы поставить пенальти. Говорят, что он был далеко и не мог видеть момента. Я предпочитаю не говорить о судьях даже в те дни, когда это сложно сделать.

Мы не будем никуда жаловаться, потому что это не имеет смысла. Команда должна сосредоточиться, успокоиться и признать, что судьи допускают ошибки. Остается надеяться, что ошибки будут и в нашу пользу. Не хочу говорить о судьях, потому что уже ничего не вернешь. Даже не хочу смотреть момент с Сапатой, потому что это не имеет никакого значения.