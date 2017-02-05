18:46 5 февраля | ФУТБОЛ — Италия

Винченцо Монтелла: "Милан" должен пережить эту черную полосу"

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Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после поражения от "Сампдории" (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Италии отметил, что у него нет претензий к игрокам по отдаче на поле. По его словам, команда должна пройти через черную полосу. "Милан" проиграл четыре игры подряд.

- Это футбол. Так бывает, что мы остались без очков из-за того, что не создали хороших шансов, - приводит Football Italia слова Монтеллы. - Я не могу жаловаться на отдачу футболистов, но очевидно, что мы должны улучшить свою игру. Это плохой результат, но мы должны сохранять спокойствие. Должны пройти эту черную полосу. Уверен, лучшие времена придут.

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Материалы REN-TV

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