Винченцо Монтелла: "Милан" должен думать о возвращении в еврокубки"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла уверен, что матч 10-го тура чемпионата Италии с "Дженоа" станет непростым для его команды. По словам специалиста, красно-черные должны думать о возвращении в еврокубки.

- Матч с "Дженоа" будет сложным как с тактической, так и с психологической точки зрения, - приводит Football Italia слова Монтеллы. - Будет непросто, если мы окажемся неготовыми к этой встрече. Необходимо быть энергичными и не забывать о техническом потенциале, ведь он у нас выше, чем у завтрашнего соперника. "Милан" должен думать о возвращении в еврокубки.