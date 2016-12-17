Винченцо Монтелла: "Милан" должен был обыгрывать "Аталанту"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после матча 17-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (0:0) отметил, что команда в сегодняшней игре заслуживала победы. По словам наставника, он доволен позицией "Милана" в турнирной таблице. На данный момент команда занимает третье место в серии А.

- Сегодня мы заперли "Аталанту" на ее половине поля, - приводит Sky Sport Italia слова Монтеллы. - "Милан" заслужил больше, чем одно очков в последних двух матчах. Я могу только похвалить своих игроков, сегодня мы должны были побеждать. Могли забить гол в любой момнет, но не получилось. По крайней мере, мы не проиграли, что может случиться в таких матчах. Я доволен положением команды в турнирной таблице. Мы опережаем шестую команду на пять очков и на данный момент можем быть удовлетворены этим.