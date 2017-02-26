Винченцо Монтелла: "Иногда судья ошибался в нашу пользу"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после победы над "Сассуоло" (1:0) в матче 26-го заявил, что по ходу встречи судья немного помогал его подопечным, однако отметил, что такое произошло впервые в этом сезоне. В турнирной таблице "Милан" занимает седьмое место, "Сассуоло" идет на 13-й строчке.

– Сегодня было много спорных решений, некоторые из которых были в нашу пользу, – цитирует Sky Sport Italia Монтеллу. – Я это признаю, потому что считаю, что не может все быть против нас. Игра мне не понравилась, потому что получилась напряженной и нервной. Мне жаль соперника, ведь нечто подобное случилось в игре с "Сассуоло" в октябре, но это единственные матчи, где судейство было в нашу пользу.