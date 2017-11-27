Винченцо Монтелла: "Гаттузо сможет поднять "Милан" на вершину"

Бывший главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла попросил прощения у болельщиков за результаты, показанные командой в начале сезона. Итальянец был уволен в понедельник утром из-за плохого старта сезона. Его сменил Дженнаро Гаттузо.

- Прошу прощения за то время, что я тренировал команду, - цитирует Sky Sport Italia Монтеллу. - Тем не менее, я должен поблагодарить клуб, Фассоне и Мирабелли. Но это футбол. За последние 18 месяцев были достигнуты определенные успехи, к примеру, победа в Суперкубке, но, к сожалению, это футбол.

Надеюсь, что Гаттузо справится, он - человек, которому можно доверять. Кто ответственен за седьмое место "Милана"? Тренер всегда несет ответственность за технические вопросы. Ожидания были слишком высоки.