Винченцо Монтелла: "Два быстрых гола "Наполи" выбили "Милан" из колеи"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после домашнего поражения в матче 21-го тура чемпионата Италии от "Наполи" (1:2) отметил, что команда старалась действовать первым номером и контролировать ход встречи. По словам специалиста, два быстрых гола неаполитанцев выбили красно-черных из колеи.

– Не думаю, что "Милан" выбрал на матч против "Наполи" неправильную тактику, – приводит Football Italia слова Монтеллы. – Мы старались действовать первым номером и контролировать ход встречи. Сопернику нужно отдать должное – неаполитанцы забили два быстрых гола. К сожалению, эти мячи выбили нас из колеи, но мы не потеряли голову.



Я доволен игрой команды, мы ни в чем не уступили сопернику, который финишировал вторым в прошлом сезоне серии А и вскоре встретится с "Реалом" в Лиге чемпионов. В этом сезоне мало кому удавалось сыграть с "Наполи" на равных.