Винченцо Монтелла: "Берлускони может говорить все, что захочет"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла ответил на критику бывшего президента клуба Сильвио Берлускони. Экс-глава клуба ранее заявил, что не собирался прошлым летом приглашать итальянского специалиста.

- Берлускони может говорить все, что захочет, он имеет право, – цитирует Gazzetta dello Sport Монтеллу. - Однако заявления, которые он сделал, не стоит вырывать из контекста. Со своей стороны, я всегда буду слушать полностью, но я сам принимаю решения независимо от других. мне нравится слушать советы Берлускони, но мне не понравился его последний сезон. У "Милана" есть потенциал, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.