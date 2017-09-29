Винченцо Монтелла: "Анчелотти может стать моим помощником в "Милане"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла пожелал Карло Анчелотти всего наилучшего. Вчера было объявлено о том, что он покинул пост главного тренера "Баварии". Соответствующее решение было принято после разгромного поражения мюнхенцев в матче группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:3).

- Я очень уважаю Карло Анчелотти, - цитирует Sky Монтеллу. - Он был первым, к кому я обратился за советом после начала своей тренерской карьеры. Он тогда отнесся ко мне как к брату и даже предложил стать его ассистентом в "Челси". Сейчас, если он хочет, то может стать моим помощником в "Милане", никаких проблем. Я желаю ему всего наилучшего.