Виченцо Монтелла: "Никто в "Милане" не обещал Доннарумме капитанскую повязку"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла опроверг заявление агента Мино Райолы, который утверждал, что его клиент Джанлуиджи Доннарумма после продления контракта должен был получить капитанскую повязку. По словам специалиста, часто большое внимание придается тому, о чем говорят другие.

- Я уважаю каждого, но часто большое значение придается тому, что говорят другие, - цитирует Football Italia Монтеллу. - Клуб никогда не говорил мне отдать повязку Джиджио, не говоря о том, чтобы обещать ее парню, или его окружению. Ему говорили, что, может быть, со временем, он получит ее. Но это совсем другое.

Напомним, после завершения сезона-2016/17 Доннарумма отказывался от продления контракта с "Миланом" и был близок к уходу из клуба. После длительных переговоров стороны договорились о новом соглашении, которое рассчитано до конца сезона-2020/21.