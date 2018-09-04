Вице-премьер Италии - за лимит на легионеров в серии А

Вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини поддержал главного тренера сборной страны Роберто Манчини, который остался недоволен тем, что его игроки получают мало времени в своих клубах. Специалист заявлял, что из-за этого футболисты приезжают в его расположение в плохом физическом состоянии.

Чиновник считает, что в чемпионате Италии нужно ввести лимит на легионеров.

– Рад, что важные футбольные деятели согласны со мной, – цитирует Calciomercato.com Сальвини. – Нужно ввести лимит на число иностранцев на поле и дать шанс молодым итальянцам. В противном случае они становятся жертвами.

Предыдущим местом работы Манчини был "Зенит" – в чемпионате России итальянец столкнулся с лимитом на легионеров. В российской премьер-лиге одновременно на поле могут находиться максимум шесть легионеров.