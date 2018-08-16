Весли Снайдер: "Не думаю, что "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов с Роналду"

Экс-полузащитник "Интера" Весли Снайдер заявил, что "Ювентус" не выиграет Лигу чемпионов в ближайшие годы, несмотря на переход нападающего Криштиану Роналду. 33-летний португалец подписал с "бьянконери" 4-летний контракт 10 июля.

- Не думаю, что "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов, - цитирует Снайдера beIN Sports. - Победа в этом турнире не зависит от одного игрока. Для нее нужно обладать чем-то большим. Роналду? Он быстро адаптируется в чемпионате Италии, поскольку является профессионалом.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов (1 раз в составе "МЮ", 4 раза - в "Реале"). Снайдер побеждал в этом турнире в составе "Интера".