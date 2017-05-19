"Верона" вернулась в серию А

"Верона" следом за "Спалем" добилась повышения в классе по итогам сезона. Вчера подопечные Фабио Пеккья сыграли вничью с "Чезеной" (0:0) и гарантировали себе второе место в турнирной таблице. Третья путевка в высший дивизион страны будет разыграна в плей-офф.
Напомним, "Верона" вылетела из серии А в прошлом сезоне, а спустя год добилась возвращения.
E' FINITAAAAA!!! #CESVER finisce 0-0: IL VERONA E' IN SERIE A #DaiVerona pic.twitter.com/AE9AtZmnhR– Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 18 мая 2017 г.