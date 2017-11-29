"Верона" в серии пенальти переиграла "Кьево" и вышла в 1/8 Кубка Италии

В матче 4-го предварительного раунда Кубка Италии "Верона" в серии пенальти обыграла "Кьево" - 1:1 (5:4). В основное время в составе победителей забил нападающий Мохамед Фарес, у "летающих осликов" отличился форвард Серджо Пеллиссьер. Автором победного пенальти стал полузащитник "мастифов" Бруно Сукулини.

Отметим, что в 1/8 финала "Верона" сыграет с "Миланом". Встреча состоится 13 декабря в Милане на "Сан Сиро".

Кубок Италии

4-й раунд

"Кьево" - "Верона" - 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:5

Голы: Пеллиссьер, 8 (1:0). Фарес, 34 (1:1).

"Кьево": Секулин, Дайнелли, Каччаторе, Бани, Ярошиньски (Гобби, 101), Радованович, Гаудино (Пуччарелли, 85), Депаоли, Пеллиссьер, Гарритано, Стемпиньски (Инглезе, 73).

"Верона": Сильвестри, Эрто, Супрен, Феличоли (Верде, 74), Сукулини, Ромулу, Фоссати, Бесса (Тупта, 90), Фарес, Ли Сын У (Кальвано, 90+1), Беарцотти.

Предупреждения: Гаудино, 5. Эрто, 36. Фоссати, 93.

Судья: Мариани (Италия).

29 ноября. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.

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