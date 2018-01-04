"Верона" оштрафована за расистское поведение болельщиков

"Верона" оштрафована за расистские песни, которые исполняли болельщики во время матча с "Ювентусом" (1:3). Как сообщает AFP, веронский клуб заплатит 20 тысяч евро. Также условно закрыта южная трибуна домашнего стадиона "Вероны".
Жертвой расистские песен и кричалок стал полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди, который отметился в матче голом.
баламошка
В цветах Вероны нет чёрного, штоле?)
11:26
Serenky25
Интересно. Негров неграми называть нельзя, а белых снежками можно? А сколько белых банально съели?
10:02