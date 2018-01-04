"Верона" оштрафована за расистское поведение болельщиков

"Верона" оштрафована за расистские песни, которые исполняли болельщики во время матча с "Ювентусом" (1:3). Как сообщает AFP, веронский клуб заплатит 20 тысяч евро. Также условно закрыта южная трибуна домашнего стадиона "Вероны".

Жертвой расистские песен и кричалок стал полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди, который отметился в матче голом.