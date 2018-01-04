09:45 | Футбол — Италия

"Верона" оштрафована за расистское поведение болельщиков

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"Верона" оштрафована за расистские песни, которые исполняли болельщики во время матча с "Ювентусом" (1:3). Как сообщает AFP, веронский клуб заплатит 20 тысяч евро. Также условно закрыта южная трибуна домашнего стадиона "Вероны".

Жертвой расистские песен и кричалок стал полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди, который отметился в матче голом.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

В цветах Вероны нет чёрного, штоле?)

11:26

Serenky25

Интересно. Негров неграми называть нельзя, а белых снежками можно? А сколько белых банально съели?

10:02