"Верона" и "Дженоа" вышли в 4-й раунд Кубка Италии

В матче 3-го раунда Кубка Италии "Дженоа" на своем поле в дополнительное время одолела "Чезену". Один из мячей у "грифонов" на счету сына главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне Джованни. Решающим стал гол Диего Лаксальта. Следующим соперником генуэзцев станет "Кротоне".

В другом поединке "Верона" дома обыграла "Авеллино" – 3:1. Дубль оформил Даниэле Верде. В 4-м раунде команда Фабио Пеккьи встретится с "Кьево".

Кубок Италии

3-й раунд

"Дженоа" – "Чезена" – 2:1 д.в. (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лариби, 36 – с пенальти (0:1). Симеоне, 51 (1:1). Лаксальт, 95 (2:1).

"Верона" – "Авеллино" – 3:1 (2:0)

Голы: Верде, 34 (1:0). Верде, 38 (2:0). Кастальдо, 49 (2:1). Сукулини, 87 (3:1).