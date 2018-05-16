Вернблумом интересуются в Испании, Италии, Греции и в странах Персидского залива

Полузащитник Понтус Вернблум размышляет над вариантами продолжения карьеры. Футболист покинул ЦСКА по завершении сезона.

Как сообщает Expressen, болельщики "Гетеборга", где он начинал карьеру, хотели бы видеть его в команде, но такой вариант, скорее всего, исключен. Среди имеющихся вариантов хавбека могут заинтересовать предложения из Италии, Испании, Греции, а также стран Персидского залива.

31-летний швед в завершившемся сезоне провел 23 матча за ЦСКА в чемпионате России и забил пять мячей при четырех голевых передачах.