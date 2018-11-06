Венгер опроверг слухи о возможном назначении на пост главного тренера "Милана"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал "фейком" слухи о своем возможном назначении на пост наставника "Милана". Ранее France Football сообщал, что "россонери" провели успешные переговоры с 69-летним французом.

- Могу сказать, что это фейковые новости, - цитирует Венгера beIN Sports. - Я бы сказал вам, если бы с кем-то подписал контракт. А это неправда. Я сосредоточен лишь на работе с вами, а это не так легко.

Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством "канониры" трижды выигрывали чемпионат Англии, семь раз - Кубок этой страны, 7 раз - Суперкубок.

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