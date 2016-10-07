Ванда Нара: "Икарди хотели подписать "Ювентус", "Наполи", "Реал" и "ПСЖ"

Жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара назвала клубы, которые хотели подписать его мужа летом. Также она отметила, что надеется на увеличение зарплаты своего клиента в миланском клубе.

- Хочу, чтобы Мауро продлил контракт с "Интером", в результате чего получил бы увеличение зарплаты и стал самым высокооплачиваемым игроком в Италии, - цитирует Football Italia Нару. - Он написал книгу, которая будет представлена в понедельник: "Икарди всегда идет вперед: моя тайная история". Летом Мауро хотели подписать "Ювентус", "Реал", "ПСЖ", "Наполи", "Атлетико", я встречалась со всеми этими клубами.