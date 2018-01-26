Ван дер Вил станет игроком "Торонто"

Защитник "Кальяри" Грегори ван дер Вил может покинуть итальянскую команду. 29-летний голландец практически согласовал контракт с "Торонто", утверждает L’Équipe. Соглашение с американским клубом будет рассчитано на два года, футболист будет получать меньше одного миллиона евро в год.

Отметим, что "Торонто" стал чемпионом MLS в прошлом сезоне. Ван дер Вил выступает в "Кальяри" с лета 2017 года, за это время он провел за команду лишь шесть матчей во всех турнирах. Также за свою карьеру голландец поиграл за "Аякс" и "ПСЖ".