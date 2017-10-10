Вальтер Самуэль: "В миланском дерби не бывает фаворита"

Бывший защитник "Интера" Вальтер Самуэль не считает, что в миланском дерби можно выделить фаворита, несмотря на третье место "нерадзурри". Сейчас "Интер" с 19 очками идет на третьей строчке, а "Милан" - на седьмой.

- Таблица говорит, что "Интер" должен победить, но в миланском дерби не бывает фаворита, - цитирует Gazzetta dello Sport Самуэля. - Я бы солгал, если бы сказал, что это игра будет обычной. "Интер"? Если команда набирает так много очков, то это не совпадение. Правда в том, что результаты позволяют вам играть плохо, потому что они дают вам время, чтобы спокойно работать над качеством игры. Что касается "Милана", то клуб спешит. Читал, что наставник "россонери" Монтелла уже находится под давлением. Каждый хочет сразу выигрывать, но после таких сильных изменений нельзя быть уверенным, что все будет работать мгновенно.