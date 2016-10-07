Вальтер Сабатини: "Не мог быть спортивным директором "Ромы" после продажи Пьянича"

Бывший спортивный директор "Ромы" Вальтер Сабатини отметил, что одной из причин его ухода из клуба стала продажа Миралема Пьянича в "Ювентус". Также он признал, что сожалеет о продаже Эрика Ламелы "Тоттенхэму".

- Недавно "Рома" потеряла игрока, который сейчас очень хорошо выступает за другой клуб, что стало одной из причин, по которой я оставил свой пост, - цитирует Football Italia Сабатини. - Если вы сложите некоторые факты, то поймете, кого я имею в виду. Этот инцидент стал решающим и заставил меня понять, что я уже не мог быть спортивным директором "Ромы".

Также отмечу, что мне было нелегко продать некоторых игроков, особенно Ламелу. Эта сделка убила меня. Хотел пригласить его в клуб, чтобы дать сигнал всем остальным клубам, сделать это было непросто, но мы подписали великолепного игрока. Продажа его в "Тоттенхэм" принесла мне огромную боль, но это также относится и к другим футболистам.