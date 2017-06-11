Вальтер Сабатини: "Интер" не снизит цену на Йоветича"

Спортивный директор "Интера" Вальтер Сабатини сказал, что клуб не собирается снижать цену на нападающего Стевана Йоветича. По словам руководителя миланцев, к 27-летнему футболисту проявляет интерес целый ряд команд.

– Мы оцениваем ситуацию, но я не думаю, что будет снижение цены, – приводит Football Italia слова Сабатини. – К футболисту есть серьезный интерес на рынке.

Йоветич прошлый сезон провел в "Севилье" на правах аренды. Черногорец вышел на поле в 29 матчах, в которых забил семь голов и сделал пять результативных передач.