Вальтер Маццарри: "В первом тайме "Торино" играл слишком робко и пугливо"

Главный тренер "Торино" Вальтер Маццарри подвел итог матча против "Интера" (2:2) во втором туре чемпионата Италии. После первого тайма его команда уступала со счетом 0:2.

- Мы лучше сыграли против "Ромы" (0:1), хоть и проиграли тот матч, - цитирует тренера Football Italia. - Сегодня в первом тайме мы были слишком робкими и напуганными, а "Интер" давил с первой минуты. Такого не должно быть, мы должны начинать матч с совершенно другим настроем. Нам нужно верить в себя и в свои возможности. Создавалось впечатление, что мяч был горячим, и мы пытались поскорее избавиться от него. В первом тайме мы просто не играли. Но после перерыва мы взвинтили темп и начали делать то, что хотели.

После двух туров чемпионата Италии в активе у "Торино" одно очко.