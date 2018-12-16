Вальтер Маццарри: "Судья мог поставить один или два пенальти в ворота "Ювентуса"

Главный тренер "Торино" Вальтер Маццарри - о матче с "Ювентусом" (0:1) в 16-м туре чемпионата Италии. Он считает, что главный арбитр Марко Гвида мог назначить пенальти в ворота соперников.

- Должен сделать комплимент своим игрокам, потому что они показали хорошую игру и сыграли на равных с такой машиной, как "Ювентус", - цитирует специалиста Football Italia. - В таких играх все решают отдельных эпизоды. Из-за травмы мы потеряли Сальваторе Сиригу, но Сальвадор Ичасо тоже сыграл хорошо. Жаль, что мы потеряли очко, которое заслужили. Эпизод, в котором нам не повезло, оказался решающим. Возможно, судья мог поставить один или два пенальти в ворота "Ювентуса". У нас было такое впечатление. В других матчах в подобных эпизодах использовали ВАР.

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