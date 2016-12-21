Вагнер Рибейру: "Если у Барбозы нет шансов в "Интере", то будут в другой команде"

Агент бразильского нападающего "Интера" Габриэла Барбозы Вагнер Рибейру негативно относится к ситуации в команде, за которую его клиент провел всего 19 минут. 20-летний бразилец перешел в миланский клуб из "Сантоса" летом 2016 года.

– Во время матча "Интер – "Фиорентина" я подошел к президенту команды Тохиру и спросил, почему Барбозу не выпускают на поле даже при счете 3:0, – цитирует Gazzetta Dello Sport Рибейру. – Я понимаю, что он еще молод и ему многому нужно учиться, но я не понимаю, по каким причинам ему совершенно не дают шансов.

В итоге Тохир сказал мне, что "Интер" сделает Барбозу лучшим игроком мира. Я вспоминаю лето, когда к нему проявляли интерес "Ювентус", "Атлетико" и "Лестер", но в итоге мы попались на финансовую составляющую. Он отлично развит физически, вписывается в команду, а в итоге сыграл всего 19 минут.

В январе я открыто спрошу, дадут ли шанс моему игроку или нам рассчитывать на аренду. Не хочется давить на тренера, но если у Барбозы нет шансов в "Интере", то будут в другой команде.