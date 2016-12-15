12:18 | ФУТБОЛ — Италия

Вагнер Рибейру: "Даже "Интер" не знает, почему Габигол не играет"

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Агент бразильского нападающего "Интера" Габриэла Барбозы Вагнер Рибейру заявил, что в клубе не знают, почему молодой бразильский нападающий не играет за черно-синих. 20-летний бразилец летом из "Сантоса" перебрался в Милан, но сыграл всего 16 минут за новую команду в этом сезоне.

- Почему Габигол не играет? Даже "Интер" не может ответить на этот вопрос, - цитирует Football Italia Рибейру. - Когда он приехал из Бразилии, ему сказали, что он не был готов физически, однако теперь Габриэл в отличной форме. Истина заключается в том, что ему даже не дают шанса. Решим эту ситуацию в январе, у него есть контракт на пять лет.

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