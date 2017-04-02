В составе "Пескары" против "Милана" сыграл 18-летний беженец из Сенегала

В матче 30-го тура чемпионата Италии между "Пескарой" и "Миланом" (1:1) свой первый полноценный матч за хозяев провел бывший беженец, уроженец Сенегала Мамаду Кулибали. Еще в 2015 году футболист сбежал из страны на барже и был бездомным, после чего был замечен скаутами "Пескары". В этом сезоне Кулибали провел два матча в серии А.

– Моя мечта сбылась, мне пришлось многим пожертвовать, чтобы оказаться тут, – цитирует Football Italia Кулибали. – Я был во Франции, потом оказался в Ливорно, а в итоге меня заметили люди из "Пескары". Они мне очень помогли, ведь у меня не было даже документов. Они сделали многие для меня. Моя мечта – сыграть за национальную команду.