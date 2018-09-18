В серии В опровергли информацию о приостановке чемпионата

Серия В опровергла информацию о том, что турнир будет приостановлен. Ранее сообщалось, что такой вердикт вынес апелляционный суд по обращению пяти клубов, претендовавших на повышение из серии С.

"Чемпионат будет продолже, потому что этого хотят миллионы болельщиков. Нет никакого решения о том, что он будет остановлен", - приводит Football Italia заявлении серии В.

В серии В хотели сократить чемпионат с 22-х до 20 команд, добрав одну из участников низшего дивизиона. Федерация футбола Италии не разрешила лиге пойти на такой шаг. 20-е место среди участников хотели занять "Катания", "Новара", "Сиена", "Тернана", "Про Верчелли" и "Виртус".

Апелляция в Национальный Олимпийский комитет Италии ни к чему не привела, и сезон, стартовавший 24 августа, продолжили 19 клубов.