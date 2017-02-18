В серии А могут в сентябре ввести видеоповторы

Итальянская федерация футбола готова ввести видеоповторы в серии А, как только получит одобрение ФИФА, сообщает Football Italia. Об этом сообщил генеральный директор федерации Микеле Ува.

– Наша федерация будет готова ввести видеоповторы в серии А, как только ФИФА решит, что экспериментальная фаза окончена, – сказал Ува. – Хоть с сентября. Мы одними из первых опробовали эту технологию под руководством Роберто Розетти.

Сообщается, что во время матча два арбитра будут принимать решения в спорных ситуациях, просматривая видеоповторы. К спорным ситуациям относят взятие ворот, нарушение в штрафной и удаления.