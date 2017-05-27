В "Сассуоло" подтвердили желание Ди Франческо возглавить "Рому"

Исполнительный директор "Сассуоло" Джованни Карневали сообщил, что главный тренер команды Эусебио Ди Франческо может возглавить "Рому". Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что специалист уже договорился о переходе в столичный клуб.

– Мы пообщаемся с "Ромой" на тему Ди Франческо, – цитирует Calciomercato Карневали. – У тренера в контракте прописаны определенные условия, и они должны соблюдаться.

Отметим, что "Рома", по слухам, должна будет выплатить "Сассуоло" за 47-летнего специалиста отступные в размере 5 миллионов евро.