В новом контракте Икарди будет прописана сумма отступных в 110 миллионов евро

Жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара раскрыла некоторые подробности нового контракта своего клиента с миланским клубом. Новое соглашение с 23-летним аргентинцем будет рассчитано на пять лет.

- По новому контракту Икарди заработает гораздо больше денег, - цитирует Football Italia Нару. - Также в нем будут и новые пункты. Например, если один из клубов захочет купить его, то им придется заплатить 110 миллионов евро. Новое соглашение будет рассчитано на пять лет, что является максимально возможным. Мы все счастливы. Мауро хочет остаться в "Интере".