14:57 25 августа | ФУТБОЛ — Италия

В Неаполе запущена акция "Обменяй футболку Игуаина"

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Перед матчем 2-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Миланом" одно из неаполитанских СМИ проведет акцию, в результате которой болельщики хозяев поля смогут обменять футболки с фамилией экс-нападающего команды Гонсало Игуаина на новую клубную амуницию. Таким образом, согласно организаторам акции, неаполитанцы "сотрут предателя из клубной истории".

Напомним, аргентинец перешел из "Наполи" в "Ювентус" за 90 миллионов евро. В связи с напряженными отношениями между клубами и их поклонниками переезд 29-летнего форварда в Турин болельщиками "Наполи" был воспринят как предательство. Сам Игуаин свое решение сменить клуб мотивировал плохими отношениями с президентом "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентисом.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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AlexAggel

Вся суть фоннатов. Пока по 30 мячей забивал, так любимец, а стоило уйти, так "сотрут предателя из клубной истории".

15:17 25 августа

баламошка

Обменяем всех политиков в нашей стране на экзотических животных, которых потом отпустим на волю. 1 депутат= мешок бабочек, 1 мэр=косяк пингвинов, 1 губернатор=табун единорогов.

15:17 25 августа

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