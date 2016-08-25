В Неаполе запущена акция "Обменяй футболку Игуаина"

Перед матчем 2-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Миланом" одно из неаполитанских СМИ проведет акцию, в результате которой болельщики хозяев поля смогут обменять футболки с фамилией экс-нападающего команды Гонсало Игуаина на новую клубную амуницию. Таким образом, согласно организаторам акции, неаполитанцы "сотрут предателя из клубной истории".
Напомним, аргентинец перешел из "Наполи" в "Ювентус" за 90 миллионов евро. В связи с напряженными отношениями между клубами и их поклонниками переезд 29-летнего форварда в Турин болельщиками "Наполи" был воспринят как предательство. Сам Игуаин свое решение сменить клуб мотивировал плохими отношениями с президентом "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентисом.
Vi aspettiamo per questa grande iniziativa Higuain #coreNgrat pic.twitter.com/jqYdj2wPnb– Superscommesse (@Superscommesse) 24 августа 2016 г.
AlexAggel
Вся суть фоннатов. Пока по 30 мячей забивал, так любимец, а стоило уйти, так "сотрут предателя из клубной истории".
15:17 25 августа
баламошка
Обменяем всех политиков в нашей стране на экзотических животных, которых потом отпустим на волю. 1 депутат= мешок бабочек, 1 мэр=косяк пингвинов, 1 губернатор=табун единорогов.
15:17 25 августа