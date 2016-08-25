В Неаполе запущена акция "Обменяй футболку Игуаина"

Перед матчем 2-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Миланом" одно из неаполитанских СМИ проведет акцию, в результате которой болельщики хозяев поля смогут обменять футболки с фамилией экс-нападающего команды Гонсало Игуаина на новую клубную амуницию. Таким образом, согласно организаторам акции, неаполитанцы "сотрут предателя из клубной истории".

Напомним, аргентинец перешел из "Наполи" в "Ювентус" за 90 миллионов евро. В связи с напряженными отношениями между клубами и их поклонниками переезд 29-летнего форварда в Турин болельщиками "Наполи" был воспринят как предательство. Сам Игуаин свое решение сменить клуб мотивировал плохими отношениями с президентом "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентисом.