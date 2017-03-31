В Неаполе продают туалетную бумагу с изображением Игуаина

В Неаполе возле стадиона "Сан-Паоло" продают туалетную бумагу с изображением нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, сообщает ВВС. 2 апреля на этой арене состоится матч 30-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и туринской командой.

Напомним, Игуаин со скандалом перешел из "Наполи" в "Ювентус" летом 2016 года. "Зебры" заплатили за аргентинца сумму отступных в размере 94 миллионов евро, после чего фанаты неаполитанской команды обвинили Игуаина в предательстве.