20:44 | ФУТБОЛ — Италия

В Неаполе продают туалетную бумагу с изображением Игуаина

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В Неаполе возле стадиона "Сан-Паоло" продают туалетную бумагу с изображением нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, сообщает ВВС. 2 апреля на этой арене состоится матч 30-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и туринской командой.

Напомним, Игуаин со скандалом перешел из "Наполи" в "Ювентус" летом 2016 года. "Зебры" заплатили за аргентинца сумму отступных в размере 94 миллионов евро, после чего фанаты неаполитанской команды обвинили Игуаина в предательстве. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vlaer

какие молодцы! что только не придумают!!

20:53

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