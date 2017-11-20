В итальянской федерации подтвердили: Манчини - в числе кандидатов на пост тренера сборной

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Карло Тавеккио подтвердил, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини входит в список кандидатов на пост наставника национальной команды, который стал вакантен после отставки Джампьеро Вентуры. Функционер отметил, что выбирать предстоит среди лучших.

Сборная Италии под руководством Вентуры впервые с 1958 года не смогла попасть на чемпионат мира. Команда 69-летнего тренера проиграла Швеции в стыковых матчах ЧМ-2018 (0:1 - на выезде, 0:0 - дома).

– Сейчас у всех кандидатов контракты минимум до июня, – цитирует Le Iene Тавеккио. -Это многомиллионные контракты. Мы не можем выплатить такие компенсации. Но мы выбираем из числа лучших. Я говорю о Анчелотти, Конте, Аллегри, Раньери и Манчини. Такие у нас есть варианты.

Напомним, Карло Анчелотти осенью был отправлен в отставку руководством "Баварии", но при этом связан контрактными обязательствами с мюнхенским клубом до конца сезона-2017/18. Антонио Конте после чемпионата Европы-2016 и расставания со "Скуадрой адзуррой" тренирует "Челси", Массимилиано Аллегри с 2014 года работает в "Ювентусе", а Клаудио Раньери перед началом сезона возглавил "Нант". Манчини, в свою очередь, 1 июня был назначен на пост главного тренера "Зенита".