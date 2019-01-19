В Италии упростят процедуру приостановки матчей из-за расизма

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообищил, что процедура приостановки матчей из-за расизма будет упрощена.

Ранее Министр внутренних дел страны Маттео Сальвини назвал идею с приостановкой игр "опасной затеей".

– Я уважаю мнение министра, однако Федерация должна соблюдать регламенты ФИФА и УЕФА, – цитирует Гравина Gazzetta dello Sport. - На следующем заседании исполкома мы упростим процедуру приостановки матчей.

После объявления диктора, игра будет временно остановлена, а команды направятся к центральному кругу. Если скандирование продолжится, команды отправятся в раздевалку.

С этого момента решение о возобновлении или отмене матча будут принимать сотрудники службы безопасности.