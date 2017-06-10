В Италии с нового сезона введут видеоповторы на всех матчах серии А

Глава Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо сообщил, что с нового сезона в серии А будет использоваться система видеоповторов спроных моментов. На установку специального оборудования на ввсех стадионах будет потрачено 2 миллиона евро. Кроме того, на матчах больше не будут работать арбитры за воротами.

- Мы достигли взаимопонимания с клубами и решили внедрить эту систему на всех стадионах, - приводит Football Italia слова Тавеккьо. - Нам понадобится отдельная комната для видеопомощника арбитра и по меньшей мере восемь телекаме. ФИФА пока не дала разрешения, но мы понимаем, что получим его в начале сезона.