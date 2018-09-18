16:23 | Футбол — Италия

В Италии приостановлен чемпионат серии В

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Чемпионат серии В приостановлен до окончательного решения по количеству клубов, принимающих в нем участие, сообщает Football Italia.

В серии Б хотели сократить чемпионат с 22-х до 20 команд, добрав одну из участников низшего дивизиона. Федерация футбола Италии не разрешила лиге пойти на такой шаг. 20-е место среди участников хотели занять "Катания""Новара""Сиена""Тернана""Про Верчелли" и "Виртус"

Апелляция в Национальный Олимпийский комитет Италии ни к чему не привела, и сезон, стартовавший 24 августа, продолжили 19 клубов.

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