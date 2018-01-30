В Италии не смогли выбрать главу Федерации футбола

Ни один из кандидатов не смог победить на выборах главы Федерации футбола Италии, сообщает Reuters. На должность претендовали президент третьей по силе лиги страны Габриэле Гравина, вице-президент футбольной федерации Козимо Сибилья и президент Ассоциации итальянских футболистов Дамиано Томмази.

Все три кандидата смогли выйти сперва во второй, а затем и в третий тур. По итогам третьего тура из борьбы выбыл Дамиано Томмази. После этого участвовавшие в голосовании футболисты заявили, что испортят свои бюллетени.

Теперь глава Федерации футбола страны может быть назначен Олимпийским комитетом Италии.

На данный момент должность занимает 74-летний Карло Тавеккьо, но в конце прошлого года он подал в отставку в связи с непопаданием сборной Италии на чемпионат мира-2018.