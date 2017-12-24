В Италии матч "Ювентус" - "Торино" будет показан без комментариев из-за забастовки

Матч 1/4 финала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Торино" на телеканале Rai Sport будет показан без комментариев, сообщает Tuttosport. Издание отмечает, что помимо отсутствия голосового сопровождения самой игры, журналисты канала не будут делать включения от боковой линии, а также брать интервью до и после игры.

Решение представителей телевещателя связано с забастовкой редакции канала - впервые в истории права на показ матчей чемпионата мира на территории Италии получила телевизионная сеть Mediaset.

Матч "Ювентус" - "Торино" состоится 3 января. Этот день станет первым из трех, в которые 120 журналистов Rai Sport намерены бастовать.