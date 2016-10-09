В Италии футболисту впервые была показана зеленая карточка

Нападающий "Виченцы" Кристиан Галано в матче серии B против "Виртуса" впервые получил зеленую карточку за соблюдение принципов fair play, сообщает официальный твиттер лиги. В середине второго тайма форвард нанес удар мимо ворот, после чего арбитр встречи назначил угловой. Футболист указал судье на ошибку, так как мяч не коснулся никого из соперников. За это он был награжден зеленой карточкой, которая не показывается во время игры, но заносится в протоколе матча.
С этого сезона в серии B проводится эксперимент. Футболист, получивший больше всего зеленых карточек, получит специальный приз после окончания чемпионата.
Cristian #Galano del @VicenzaCalcio è stato il destinatario del primo Cartellino Verde: ecco perchè 😉 #SerieB #CalcioVero pic.twitter.com/orq9barJwq– Lega B (@Lega_B) 4 октября 2016 г.
funyaka
Судье голубую будут показывать?
13:11
Slim Taller
Заголовок вводит в заблуждение.Что это за "показана" если никто не видел?! Игроку зачислили условный балл и карточки здесь не при чём.
12:17
РусланИ
теперь начнется эпидемия честности. у судьи будет еще 22 помощника. Хоть повязки дружинников всем давай.
12:15
Lunatic Pride
Вот так бы и сразу. А то только наказывать желтыми, да красными. Надо же и награждать как-то)
12:04