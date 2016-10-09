В Италии футболисту впервые была показана зеленая карточка

Нападающий "Виченцы" Кристиан Галано в матче серии B против "Виртуса" впервые получил зеленую карточку за соблюдение принципов fair play, сообщает официальный твиттер лиги. В середине второго тайма форвард нанес удар мимо ворот, после чего арбитр встречи назначил угловой. Футболист указал судье на ошибку, так как мяч не коснулся никого из соперников. За это он был награжден зеленой карточкой, которая не показывается во время игры, но заносится в протоколе матча.

С этого сезона в серии B проводится эксперимент. Футболист, получивший больше всего зеленых карточек, получит специальный приз после окончания чемпионата.